¡Sin filtro alguno! Magaly Medina no pudo evitar comentar, fiel a su estilo, sobre el “ampay” de Luciana Fuster y Patricio Parodi, quienes fueron captados bastante cariñosos durante una romántica cita que habría tenido en el cine.

Y es que la conductora comentó, en tono de burla, que seguramente la expareja de Flavia Laos habría decidido ir a la última función del cine, para no ser grabado por los cibernautas o los propios ‘chacales’ con la modelo.

“Se fueron al cine para que todo el mundo los vean, pero no había nadie, ni un gato, los únicos eran los chacales en Lima. La lleva a la última función cuando no hay nadie, ni los vendedores ambulantes, ni la cancha, no había nada ya”, comenzó diciendo entre risas.

“Qué malos que somos... No hay ni carros en el estacionamiento, creo que eran los únicos en el cine, todo está cerrado... Ahí sí la lleva de la mano, porque nadie lo va a ver”, agregó.

