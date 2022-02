“Esto es habacilar” viene siendo vapuleado en redes sociales. Y es que el programa de América TV sigue dando qué hablar a raíz de las denuncias públicas que han hecho algunos concursantes, quienes se ha sentido “maltratados” cuando se han presentados a concursar.

Primero fue la modelo Valeria Guadalupe, quien reveló que no le dejaron comer , ni tomar agua, ni menos ir a los servicios higiénicos en las casi 9 horas que estuvo allí. Luego, otro joven llamado Benjamín Villarubias denunció que se sintió discriminado por Korina Rivadeneira en uno de los juegos.

Ahora, otro concursante de nombre Giovanni Arias, dijo que estuvo en el público de “Esto es habacilar” y lo obligaron a participar en el ‘Quita prendas’. El joven denuncia que sufrió bullying por parte del equipo de producción.

“Yo no quería salir a los juegos de las prendas, pero me sacaron a la fuerza y como me poncharon, me saque la camisa”, comenzó diciendo al programa ‘Amor y Fuego’.

“La gente de la producción me decía ‘si, qué rico estás’, ‘qué rico gordito’, ‘qué ricas tetas’. Todo eso, me empezaron a hacer bullying”, contó.

