‘Esto es Habacilar’ no termina de convencer al público y ahora afronta tremendo ‘roche’ por la denuncia pública que realizó la modelo Valeria Guadalupe Burgos, quien asistió a las instalaciones de América TV para participar en uno de los concursos del programa.

Ella denunció en sus redes sociales haber sufrido una serie de presuntos atropellos por pate de la producción del programa. “He estado casi 10 horas sin comer”, comentó en una historia de Instagram.

Del mismo, su enamorado - de nombre Mauricio Bracamonte Diaz - la acompañó para ser parte del público de ‘Esto es Habacilar’.

Ambos brindaron su declaración en el programa ‘Amor y Fuego’ de Willax TV. Según contó la modelo, a ella la contactaron “con vara” para ser parte de las concursantes del programa.

Ella contó que le confiscaron los celulares a todos los asistentes, por lo que no podía comunicarse con nadie. Dijo que no le dejaron comer, ni consumir agua, ni ir al baño durante el lapso de 9 horas que estuvo allí.

“El maltrato fue horrible (...) Luego de que nos hicieron la prueba covid, nos hicieron esperar en el bus y llegamos al canal a las 4 de la tarde. Nos confiscaron los celulares, no pude tener contactos con mi familia, tenía mucha hambre y sed, no había nada. Los de seguridad nos decían que no podíamos consumir nada”, comentó.

Al final, ella se quedó en set hasta las 9:30 de la noche y nunca pudo salir al aire. “Solamente vino una chica y nos dijo ‘gracias por su tiempo’ y se fue. Yo estaba viendo borroso porque no había comido nada en el día. Mis papás no sabían nada de mi, parecía que estaba en una cárcel”, agregó.

Por su parte, Mauricio Bracamonte, contó que “mucha gente quería ir al baño, quería ir a comer, y se quitaban la mascarilla para comer porque tenía hambre”.

