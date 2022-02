Durante el programa América hoy, Sheyla Rojas admitió que revisa el celular de sus parejas como si fuera un comportamiento normal: “Obviamente como que yo (le dije) a ver qué tienes en el celular, porque pues es una curiosidad, o sea, yo siempre pues siempre lo he hecho, con mis parejas siempre lo he hecho”, dijo la expresentadora de televisión. “¿Cómo que siempre lo has hecho? Pero eso hablaría así de que tú estás un poquito tóxica”, le dijo Ethel Pozo, quien se mostró muy sorprendida por la confesión de Sheyla. Sin embargo, Sheyla admitió que es una mujer tóxica y que su novio, ‘Sir Winston’, lo sabe: “No, yo no digo que no, yo digo que sí (es tóxica) y él lo sabe”. Fuente: América Televisión