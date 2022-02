El nuevo show amoroso entre Luciana Fuster y Patricio Parodi en el programa ‘Esto Es Habacilar’ de América TV no sería del agrado del público y así lo evidenció el rating del último lunes 31 de enero.

Aunque a Luciana y ‘Pato’ siguen jugando al romance en televisión nacional - pese a que a ellos no les gusta hablar de su vida privada - la estrategia de la producción no funcionó, pues la audiencia sigue cayendo conforme pasan los días.

De acuerdo a lo publicado por ‘El rating Manda’ y ‘Rating show Perú', en sus respectivas redes sociales, la nueva versión de “Habacilar” solo obtuvo 11 puntos de rating el lunes 31.

Estas cifras sorprenden debido a que el programa, que conducen Johanna San Miguel y Roger del Águila, presentó un ‘ampay’ donde se ve a Luciana y Patricio muy cariñosos.

Samuel Suárez se burla

Al respecto, el periodista Samuel Suárez opinó sobre el ‘desplome’ de “Esto es Habacilar” en los últimos días.

“Yo me imagino a los productores de EEG pensando: ’ya, si no me funciona el tema de los juegos, al menos tengo a este par (Patricio y Luciana) para que hagan el show. Pero si ni hacer novelitas con ellos les funciona, imagínate ya qué podemos esperar. Hagan que se peleen entre ellos y que vuelvan a amistarse, eso da rating”, recomendó Samu en su portal “Instarándula”.

“Tienen que subir sus números, ¿11 puntos, de los 19 que tenían? Yo le digo a los productores que traigan a Flavia Laos y hagan un juego de tres”, añadió.

