La influencer y exchica reality Fabianne Hayashida utilizó sus redes sociales para responder a las críticas que viene recibiendo tras su boda con Mario Rangel. Y es que la exintegrante de ‘Combate’ ha subido varios videos junto a su flamante esposo y esto no habría sido del agrado de sus seguidores.

“Ay, ya sabemos que estás casada, no lo tienes que decir a cada rato”, le dijeron y ella no se quedó callada y respondió con todo en sus historias de Instagram.

“Quería conversar con ustedes un tema que creo que es importante. Muchas personas, porque subo muchos videos con Mario, me dicen: ‘Ay, ya sabemos que estás casada, no lo tienes que decir a cada rato. Pareciera que eso te hace feliz y no sé qué’”, comenzó diciendo.

Luego pasó a señalar que uno no se casa para ser feliz, en sí, todo lo contario, primero se tiene que ser feliz con uno mismo y luego poder compartir ello.

“Algo que no entienden es que cuando ustedes se casan no es para ser felices. La idea es que uno sea feliz con su matrimonio pero tu no se casa para ser feliz. Tú eres feliz y luego te casas”, añadió muy molesta.

“Tú para tomar una decisión tan fuerte (como casarte) tienes que estar bien contigo y de ahí tomar una decisión”, sentenció.

¿Cuándo se casó Fabianne Hayashida?

Fabianne Hayashida dejó su soltería y pasó a la fila de las casadas el sábado, 11 de diciembre, con su pareja Mario Rangel en una íntima ceremonia.

Fotos y video: (Instagram/@fabiannehayashida).

