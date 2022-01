El actor Andrés Wiese vuelve a ser el portada de toda la prensa rosa tras ser vinculado sentimentalmente con la reina de belleza, Janick Maceta. Esto luego que se descubriera que ambos vienen dándose “like” a diversas publicaciones en sus redes sociales.

Ahora, el recordado ‘Nicolás’ de ‘Al fondo hay sitio’ decidió recurrir a su cuenta de Instagram para pronunciarse sobre un presunto romance con la jurado de ‘Yo Soy’.

“Todos tenemos derecho a volver a empezar”, escribió Wiese junto a un emoticón de corazón.

Si bien, la exMiss Perú no afirmó ni negó nada sobre su cercanía con Andrés Wiese al ser consultada al respecto. “Jajaja Dios, no puedo decir nada”, declaró para ‘Amor y Fuego’.

El misterioso mensaje de Andrés Wiese en su plataforma social haría pensar que los rumores son ciertos.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO