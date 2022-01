Rompe su silencio. Dayron Martín se pronunció sobre las imágenes de Anelhí Arias, quien fue captada besándose con su expareja Alejandro García en una discoteca. El cantante confirmó que terminó su relación con la exporrista hace unos días, sin embargo, no imagino que la madre de sus pequeñas iba a correr a los brazos del cubano.

“Me estoy enterando por ti (de las fotos), tú me estás dando la sorpresa, porque a ese muchacho lo tengo bloqueado (de las redes sociales). Anelhí y yo terminamos el viernes, decidimos darnos un tiempo por ciertas cosas que pasaban, pero me sorprende pues no pensé que iba a volver con el muchachito”, declaró para Trome.

El salsero expresó toda su decepción tras ver las imágenes y aseguró que no volverá a retomar su relación con la exfigura de televisión.

“Estoy bastante decepcionado porque le di una oportunidad de reivindicación, pero con todo esto... olvídate. No hay marcha atrás, no existe posibilidad de regresar”, señaló.

“Solo siento decepción completa, no sé dónde está la cabeza de Anelhí para volver con la misma persona que la desprestigió e hizo añicos públicamente”, sentenció.

