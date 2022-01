Su pasado lo condena. El chileno Pancho Rodríguez informó en sus redes sociales que no pudo entrar al país y en ‘Amor y Fuego’ Gigi Mitre explicó el por qué de su actual situación, además señaló que le pareció injusto, ya que estuvo tres días en el aeropuerto para que lo terminen regresando a su país.

“No sé por qué me pones este tipo de pruebas mi señor. No sé qué debo aprender de esto...”, fue el mensaje que el chileno publicó en su Instagram, donde además se lo ve agarrado de la mano de su hija, con quien fue regresado a Chile, debido al problema que tuvo en la fiesta donde se encontró a Yahaira en una maletera.

Gigi Mitre explicó el por qué Migraciones no dejó entrar al chileno a Perú: “Pancho se fue a Chile y al regresar migraciones no lo dejó entrar, lamentablemente con el episodio que tuvo con Yahaira en la época del Covid, él por ser extranjero, al parecer no cumplió con las reglas de conducta”.

Gigi y Peluchín además confesaron que el castigo les pareció muy fuerte para su falta: “Pancho no es un criminal, ya sí, fue un error, como todos los que en el peor momento del Covid, se comportaron y lamentablemente está pagando”, mencionó la conductora de ‘Amor y Fuego’, además señaló que el ‘chico reality’ no estuvo solo, se encontraba con su hija y pasó tres días en el aeropuerto esperando.

