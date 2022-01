La modelo Rosángela Espinoza se presentó en el programa Amor y fuego este miércoles 12 de enero. Sin embargo, tras varios minutos de entrevista, Rodrigo González y Gigi Mitre reclamaron en vivo a la popular ‘chica selfie’.

“Tú sirves, le entras al juego, al show (...) pero de verdad, lo que nos estás demostrando ahora, es que hasta eso era un personaje tuyo, eres tú para ser libre sin contratos, sin nada, te estás amarrando, te veo más amordazada, más sumisa, eres una geisha de América Televisión”, le dijo Gigi Mitre a la modelo.

“Deberían de ponerte de protagonista de una novela, de villana, de antagonista, más que la Paredes”, comentó Rodrigo González. En ese sentido, el conductor aseguró que Rosángela Espinoza no les estaba dando contenido.

“Si tienes libertad de decir lo que quieras y te jactas de ser tan deslenguada, de lanzar tantas bombas, de no callarte nada, desde que has llegado acá no has dicho nada”, expresó Rodrigo González.

“¿Cómo que no he dicho nada?”, preguntó Rosángela Espinoza. “No, has llorado cuando estabas empezando a decir algo y luego nada”, reclamó ‘Peluchín’.

“Para hacernos el quiebre porque es buena actriz”, se burló Gigi Mitre. Sin embargo, Rosángela Espinoza se mostró confundida: “Yo me quedo sorprendida porque es mi decisión también, yo estoy contando”.

“Esta vuelve a América Televisión, ya tiene conversadísimo con Peter Fajardo, va a volver, de todas maneras vuelve”, respondió Rodrigo González. “A mí ni siquiera me parece mal que vuelvas, me parece bien, es tu trabajo, lo haces bien”, concluyó Gigi Mitre.

Fuente: Willax Televisión

