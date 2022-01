Rosangela Espinoza se presentó en el programa ‘Amor y Fuego’ y rompió en llanto cuando recordó la amenaza que recibió por parte de la producción de ‘Esto Es Guerra’, cuando Elías Montalvo tuvo un fuerte accidente.

“Yo recibo una llamada de la producción diciéndome que no vaya a visitarlo. Yo dije ‘no me importa, yo voy a ir, yo puedo hacer de mi vida lo que quiera’. Me dijeron ‘si vas, quedas fuera del programa’”, comentó. A los pocos segundos, la popular ‘Rous’ rompió en llanto, sorprendiendo a Rodrigo González y Gigi Mitre.

“Y eso fue lo que pasó porque para ustedes es fácil de decir habla habla pero no se ponen en mi lugar”, les dijo a los presentadores de Willax TV.

Gigi Mitre no entendió el motivo del llanto y comentó: “¿Para qué crees que te hemos invitado? ¿para hacer tiktoks?”

Rosángela comentó que no le importó lo que le dijeron y aún así fue a la clínica, a ver a Elías. “Fue totalmente injusto (...) Luego recibí un mensaje donde me dijeron que fui para hacer mi show. Yo dije, ‘sácame del programa’”

