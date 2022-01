Ximena Dávila, reportera de “Estás en todas”, echó a Rosángela Espinoza por su mal carácter. Todo ocurrió cuando Brunella Horna se sorprendió por la cantidad de peleas protagonizadas por la ‘chica selfie’: “¿Sabes a quién vemos muy frecuente en esa nota? A Rosángela, casi todos los momentos tensos ella está ahí”. Y aunque antes había defendido a Ducelia Echevarría, afirmando que solo tiene un personaje en el programa, pero fuera de él no es conflictiva, esta vez Ximena Dávila tuvo una opinión diferente: “Ah, bueno, eso sí no sé... porque yo no he tratado tanto con Rosángela ahí en el programa, con los demás sí, pero sí, o sea, yo creo que Rosángela también adopta un personaje en el programa, pero ya creo que se lo cree mucho”, comentó. “Entonces no es personaje”, afirmó Brunella Horna. La reportera de EET no quiso contar más detalles sobre los conflicto de la ‘chica selfie’: “Tomémoslo como que sí (es un personaje), pero que ella se lo cree”. Fuente: América Televisión