La entrevista de Melissa Paredes a ‘Mujeres al mando’ dio mucho qué hablar y fue criticada por algunos periodistas de la farándula peruana, entre ellos Gigi Mitre, quien le pidió a Melissa Paredes no “victimizarse”.

Las conductoras de ‘Mujeres al mando’, Giovanna Valcárcel y Thaís Casalino, criticaron a Janet Barboza por haber incomodado a Melissa Paredes la vez que estuvo en ‘América Hoy’, por ello Gigi salió a defender a la ‘retoquitos’: “Es un personaje público, ¿querían que la apañen? Que diga ‘bien lo que has hecho’”.

La compañera de Rodrigo González además dejó entrever que la exesposa del ‘Gato’ Cuba se estaría victimizando y le recomendó no hacerlo y hacerse responsable de sus actos: “Cuando cometemos errores hay que asumir las consecuencias, no hay que culpar a terceros, si uno la friega, por no decir otra palabra, hay que asumirlo y punto”.

