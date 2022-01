El programa ‘Más espectáculos’, tuvo como invitado a Christian Domínguez, quien se atrevió a revelar algunos pormenores de la relación que lleva con su colega y madre de su hijo, Pamela Franco, pero alguno de esos detalles no le gustaron a las conductoras.

Luego de dar a luz a su primera bebé, Pamela Franco está en un régimen estricto para recuperar su figura y Christian la apoya con ello, pero luego reveló que no solo la ayuda con los ejercicios y dieta, sino también con la elección de sus prendas.

Resulta que Pamela Franco le consultaría a diario qué atuendos usar al cantante de cumbia, incluso cuando se encuentran de viaje y en diferentes lugares, pero lo que no le gustó a Natalie Vértiz ni a Jazmín Pinedo, fue que Christian confiese que a veces le prohíbe salir con algunas prendas.

Christian también sería asesorado por Pamela en su vestimenta: “Ahorita ella me dice algo y yo le hago caso. Me dice cámbiate de pantalón y yo lo hago... a mí si me pregunta. A veces estoy de viaje y me manda foto, me dice ‘¿Amor me veo bien?’, y le dijo ‘estás hermosa’, pero si no estoy en el país le digo ‘No vas a salir así porque no estoy yo”, ante ello Jazmín se mostró incómoda e hizo el ademán de que le lanzaría un avioncito de papel.

