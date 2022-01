Durante el programa ‘Mujeres al mando’ el popular ‘Metiche’ estaba comentando las ropas de baño de los famosos y al ver a Karla Tarazona en la pantalla la confundió con Pamela Franco, la actual pareja de Christian Domínguez.

Karla Tarazona estuvo presente en el momento en que Kurt Villavicencio la confundió con Pamela Franco, sin embargo, lejos de molestarse, la conductora de ‘Mujeres al mando’ bromeó e incluso dijo que la actual pareja de Christian Domínguez tiene “más curvas”.

‘El metiche’, Chrys Soifer y Thaís Casalino comentaron el traje de baño de Karla, y resaltaron el cuerpo de ella, que no pasó desapercibido, a lo que Karla respondió: “Eso que no me he operado”.

Actualmente, Karla está en la playa vacacionando junto a su pareja y compañero de negocios, quien llevó al hijo de Christian Domínguez por primera vez a la playa.

