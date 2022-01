Karla Tarazona se fue de vacaciones con su esposo Rafael Fernández a las playas del norte del Perú y - obviamente - se llevó a su tres hijos, Stephano, Alessando y Valentino. Como se sabe, la conductora de televisión tiene dos hijos con el cantante Leonard León y uno con el cumbiambero Christian Domínguez.

“La familia es como una cadena indestructible cada eslabón unido al otro la hacen fuerte. Bienvenido 2022 este año más fuertes que nunca, aprendiendo de nuestros errores y disfrutando de nuestros triunfos”, escribió en su cuenta de Instagram.

Karla puso énfasis en que su hijo Valentino, de 6 años de edad, “disfrutó demasiado en el agua”. Y es que fue la primera vez que el hijo de Domínguez conoció el mar.

“Primera vez de Valentino en la playa”, acotó el empresario Rafael Fernández en una historia de Instagram, donde compartió varias fotos con su nueva familia.

El popular ‘Rey de los Huevos’ se mostró más enamorado que nunca de Tarazona: “Por fin tenemos un poco de tiempo para estar juntos, amorcito. Tan enamorado como cuando te pedí matrimonio”.

Karla Tarazona y Rafael Fernández de vacaciones

Leonard León asegura que Karla Tarazona le quita el teléfono a sus hijos

Leonard León despotricó contra su expareja Karla Tarazona, luego de que ella asegurara que “nunca le ha prohibido” ver a los menores. Según el cumbiambero, Tarazona le habría quitado el celular a sus hijos para evitar que se comuniquen con su padre.

“Tú hablas que las mentiras tienen patas cortas, cuando a mis hijos les he dado un celular para que se comuniquen conmigo y acordar directamente las salidas con el mayor y hasta el día de hoy metes el pretexto que ellos van a tener el celular 1 hora por el vicio. ¿Pero qué? ¿Y cuando su padre llama no le pueden pasar el teléfono? aquí tengo todas las pruebas de que escribo, llamo y no tengo respuesta”, dijo indignado en su cuenta de Instagram.

