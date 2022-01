Leonard León despotricó contra su expareja Karla Tarazona y contó detalles inéditos de su relación con los dos hijos que tiene con la conductora de televisión. El cantante desató su furia luego de que Karla asegurara que “nunca le ha prohibido” ver a los menores.

Según el cumbiambero, Tarazona le habría quitado el celular a sus hijos para evitar que se comuniquen con su padre.

“Tú hablas que las mentiras tienen patas cortas, cuando a mis hijos les he dado un celular para que se comuniquen conmigo y acordar directamente las salidas con el mayor y hasta el día de hoy metes el pretexto que ellos van a tener el celular 1 hora por el vicio. ¿Pero qué? ¿Y cuando su padre llama no le pueden pasar el teléfono? aquí tengo todas las pruebas de que escribo, llamo y no tengo respuesta”, dijo indignado en su cuenta de Instagram.

“Cuando un padre llama no debería haber restricciones (...) espero tener respuesta de mis hijos lo más pronto y que le den el celular para que hablen conmigo”, agregó.

Leonard León explica por qué no pasa pensión completa a sus hijos

De otro lado, el cantante recordó que durante mucho tiempo le depositaba la suma de 3 mil soles a Karla Tarazona para la manutención de sus hijos.

“La cual se supone que es mitad tu y mitad yo, ¿o sea dos niños viven con 6 mil soles? Jamás he dejado de depositar, claro que no los 3 mil porque es complicado hoy en día ese monto. Deposito lo que está en mis posibilidades porque yo también tengo una vida”, sostuvo.

