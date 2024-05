Alfredo Benavides dejó en claro que continúa soltero, a pesar de que las cámaras del programa de Magaly Medina lo captaran besando a Cristina Rodríguez en una discoteca. Por su lado, la joven dijo que no existía ninguna relación sentimental entre ellos.

“ No pude aguantarme y le di el besito, pero todo tranqui, es que soy muy cariñoso ”, manifestó el cómico para Trome.

Asimismo, el integrante de ‘JB en ATV’ cree que muy pronto aparecerá su ‘media naranja’.

“ No llega la media naranja, pero seguro aparecerá cuando menos lo imagine y ahí sí que nadie me va a encontrar ”, expresó.

“Estoy soltero, puedo divertirme, no le hago daño a nadie, pero si llega el amor, ya todo cambia”, agregó.

Alfredo Benavides asegura que no volvería a trabajar con Edwin Sierra

Alfredo Benavides reveló en una entrevista que no volvería a trabajar con Edwin Sierra porque traicionó su amistad cuando ambos trabajaban en América TV.

“Nunca trabajaría con Edwin Sierra. Fue una persona que nos traicionó en su momento, cuando estábamos en América. Nos traicionó, nos convenció de que teníamos que renunciar a América cuando nosotros éramos ‘Los amigos de la risa’. Manolo le dio la oportunidad a él porque el quinto amigo de la risa era Andrés (Hurtado), no sé qué declaró en la prensa y José Francisco (Crousillat) lo sacó. Faltaba un espacio y Manolo lo propuso a él”, declaró Alfredo para ‘Café con la Chévez’.

“No nos pagaban en América, nos pagaban extremadamente bien; si te pagaban un mes ya estaba pagado un año. Nos hizo renunciar, nos empoderamos, nos sacó del canal y nos citó en una notaría, pero nunca llegó. Arturo lo llamó a su casa y él que es la persona más pacífica del mundo, lo insultó y le dijo hasta de lo que se iba a morir. Arturo me dijo ‘¿Sabes lo que me ha dicho? Que él ve primero por él y por su familia, que no va a firmar y que en el canal lo han llamado para que tenga un programa solo y se va a quedar’. Manolo y Fernando empezaron a gritar, les dije ‘Tranquilos, él no es igual que nosotros. Vámonos del canal sin él, vamos a ver cuánto le dura su programa solo a él’. Nos fuimos al nueve y a él le dieron un programa que se llamaba ‘La Fuana’, que duró un solo programa”, añadió.

