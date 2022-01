Año nuevo, amor nuevo, es lo que proclama a los cuatro vientos Rodrigo “Gato” Cuba, quien considera a Melissa Paredes, su exesposa, como parte de su pasado. Para el futbolista, en su corazón solo hay lugar para Alexandra Venturo, madre de una niña de 2 años, con quien recibió el Año Nuevo y hasta le dedicó una romántica canción en sus redes sociales.

Rodrigo Cuba, exesposo de Melissa Paredes, no tiene reparos en mostrarse cariñoso con Alexandra Venturo en las redes sociales. Desde la última semana de diciembre de 2021, el futbolista del Sport Boys ha llenado con ‘me gusta’ y múltiples comentarios en las fotografías de ‘Ale’ en Instagram.

Asimismo, Rodrigo demuestra también el cariño que siente por la pequeña hija de Ale.

“Hermosas”, escribió Cuba, recibiendo cientos de likes.

Instagram Ale Venturo

Esto fue advertido por los seguidores del popular ‘Gato’, quienes expresaron su sorpresa.

Tras hacerse público sus coqueteos en Instagram, Venturo compartió imágenes de un sunset con una canción donde habla de una relación que lleva poco tiempo. El “Gato” no se quedó atrás y también publicó en sus historias una foto disfrutando del mismo atardecer.

Natalie Vértiz se refirió a la parejita y descartó haber sido la “cupido”

“Es verdad, Alexandra Venturo es mi amiga, la conozco desde los 6 años. Hemos estudiado en el mismo colegio. La verdad de las cosas son así, yo al ‘Gato Cuba’ lo conozco desde chibola, desde la adolescencia, e ibamos a la misma fiesta, pero nunca hemos sido amigos… Lo cierto es que yo no he presentado a estos dos seres humanos. Parece que el destino los ha unido por redes sociales”, señaló en “Más espectáculos”. “Lo que vaya a pasar en el futuro no depende de nosotros”, agregó.

“¿Están saliendo o no?”, le cortó Yaco. Al respecto la ex Miss Perú no quiso responder directamente, pero indicó que si pasa algo, se juntarían. “No he tenido la oportunidad de conocer al ‘Gato’, de verlos juntos. Me imagino que algún momento si todo va bien nos, juntaremos ahí”, señaló.

Mientras Cuba se deja ver con Venturo, Melissa Paredes tampoco no oculta su relación con el “activador” Anthony Aranda.

¿Quién es Ale Venturo?

Alexandra Venturo es pastelera, cocinera, empresaria y dueña del emprendimiento ‘La Nevera Fit’. Ella es mejor amiga de Natalie Vértiz y su hermana Mariana.

Hace unos años fue pareja del exchico reality Ernesto Jiménez.

Es madre de una pequeña de dos años llamada Aria y tras pasar Año Nuevo en el sur con Rodrigo Cuba, también habría conocido a la hija del futbolista y Melissa Paredes.

