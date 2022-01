La modelo Natalie Vértiz reveló que no fue el cupido entre su mejor amiga, Alexandra Venturo, y el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba. Asimismo, admitió que aunque no tiene una amistad con el jugador, se conocen desde adolescentes.

“Estaba pensando qué se puede comentar al respecto (...) es verdad, Alexandra Venturo sí es mi mejor amiga, la conozco desde los 6 años, hemos estudiado en el mismo colegio, de toda la vida”, contó Natalie Vértiz.

“Yo al ‘Gato’ Cuba lo conozco desde chibola porque iba igual -lo conozco desde más chiquita, desde la adolescencia, mi amor (Yaco)- íbamos a las mismas fiestas, pero la verdad es que nunca hemos sido amigos”, agregó.

En ese sentido, Natalie Vértiz marcó su distancia de Melissa Paredes, la exesposa de Rodrigo Cuba, al revelar que Yaco Eskenazi y ella fueron invitados a su matrimonio, pero no asistieron: “Incluso cuando él estuvo casado con Melissa Paredes, tampoco es que conocía al ‘Gato’ Cuba, nos invitaron al matrimonio, tampoco fuimos porque estábamos creo que de viaje, ¿no, mi amor?”.

“¿Sí, nos invitaron?”, preguntó Yaco Eskenazi entre risas. “Yo no he presentado a esta... a estos dos seres humanos”, aseguró Natalie Vértiz, pero su esposo se burló por ‘echar’ a su mejor amiga: “Ibas a decir a esta pareja y arrugaste”.

“Parece que el destino los ha unido, no sé, por redes sociales, no sé. Lo único que puedo decir es lo que sé de mi amiga, de Ale Venturo, es una chica linda no solamente físicamente sino es una mamá súper trabajadora, emprendedora, y me consta que es una súper persona, lo que vaya a pasar en el futuro no depende de nosotros, por supuesto, porque ellos ya son dos personas hechas y derechas, grandes, que saben lo que están haciendo”, manifestó Natalie Vértiz.

Asimismo, la exMiss Perú expresó su deseo de reunirse en parejas: “No he tenido la oportunidad de conocer al ‘Gato’, no he tenido oportunidad de verlos juntos, me imagino que en algún momento, si es que todo va bien, nos juntaremos los cuatro”.

Fuente: América Televisión

TE PUEDE INTERESAR