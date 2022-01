El futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba recibió el Año Nuevo 2022 al lado de Alexandra Venturo. Sin embargo, los rumores empezaron a sonar días antes, cuando el ex de Melissa Paredes salió con la mejor amiga de Natalie Vértiz y sus hijas.

De acuerdo al portal Instarándula, Rodrigo Cuba y Ale Venturo fueron juntos a un conocido fundo con sus hijas Mía y Aria, respectivamente. “Días antes de Año Nuevo empezaron a llegar los chismes”, indicó Samuel Suárez.

“Si bien Ale Venturo y el Gato no mostraban estaban juntos con sus pequeñas, las pistas los delataban (...) En las imágenes que ambos compartían en sus redes, no mostraban con naturalidad sus salidas, los mismos escenarios por separado”, se lee en las imágenes.

No obstante, el ‘Gato’ Cuba y la amiga de Natalie Vértiz empezaron a mandar indirectas en Año Nuevo: “Ya para los previos de Año Nuevo ambos sueltan por separado estas imágenes musicalizadas, demostrando iban a recibir el 2022 juntitos”.

“La misma canción con la misma vista, si esta no es una pista que ambos han querido regalarnos, pues estaríamos todos locos”, comentó el popular ‘Samu’.

De acuerdo al periodista, los rumores sonaron más fuertes en Año Nuevo porque ambos hicieron una publicación con la misma canción: “De ahí lógicamente empieza el tema de Año Nuevo y empiezan las indirectas, el subo una cancioncita igual, en el mismo escenario, con la misma foto y la gente dice ah no, acá no pasa algo, acá no hay una amistad, acá puede ocurrir algo más”.

Rodrigo Cuba - diario OJO

