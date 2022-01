Tras reportarse que el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba estaría saliendo con la mejor amiga de Natalie Vértiz, Alexandra Venturo, el periodista Samuel Suárez publicó videos de la presunta nueva pareja en la playa.

Y es que tras recibir el Año Nuevo 2022 presuntamente juntos en el sur, el portal Instarándula confirmó que el ‘Gato’ Cuba y Ale Venturo se encontraban en la playa Pulpos con sus hijas, Mía y Aria.

En uno de los videos publicados este lunes 3 de enero, se ve a Rodrigo Cuba jugando con su hija mientras Alexandra Venturo se le acerca y caminan juntos por la orilla del mar.

En las imágenes se puede ver que ambos estaban con sus hijas tras celebrar el Año Nuevo. Todo parece indicar que Rodrigo Cuba habría olvidado a Melissa Paredes con la también expareja de Ernesto Jiménez.

“Yo no sé si estamos ante una nuevo relación, me parece igual muy extraño que ellos hayan pasado Año Nuevo juntos y como dos desconocidos, si no fuera porque hay ‘ratujas’ en la playa, caletitas, grabando todo, ellos podrían haber dicho no, no estábamos juntos”, dijo Samuel Suárez.

Rodrigo Gato Cuba - diario OJO

Fuente: Instarándula

TE PUEDE INTERESAR