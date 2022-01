La conductora María Pía Copello sorprendió a sus seguidores al revelar detalles de su familia. La también tiktoker habló de su relación con su esposo y de sus hijos.

“Postea más con Samuel”, pidió un usuario a la exconductora de “Esto es guerra”. María Pía Copello explicó que a su esposo, el empresario Samuel Dyer, no le gusta aparecer en las redes sociales, pero a veces acepta que ella publique fotos de la familia.

“Jajajaja La verdad es que a mi esposo nunca le ha gustado mucho aparecer en público, pero por amor a veces atraca hacer algunas cosas jajaja. Lo importante es entendernos el uno al otro y apoyarnos”, respondió María Pía Copello.

“¿Cuántos años te lleva tu esposo? Lo veo tan maduro para con tus cosas”, escribió otro usuario. “Mi esposo y yo tenemos casi la misma edad, él es mayor que yo solo por meses”, contó la influencer.

De otro lado, María Pía Copello explicó por qué sus hijos no aparecen tanto en sus redes sociales como sí aparece su hija Catalina.

“Las mamás saben que cada hijo tiene una forma de ser distinta al otro. Algunos hijos disfrutan haciendo determinadas actividades y otros no. Yo no puedo obligar a mis hijos hombres a hacer cosas que no quieren, ellos se divierten viendo lo que nosotras grabamos y les gusta estar detrás de cámara”, manifestó.

