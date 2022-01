La ‘chinita’ se encargó de dar de qué hablar con las revelaciones inéditas acerca de lo que fue su relación con Gino Aseretto, quien es padre de su única hija y con quien ahora lleva una relación estable pero no de pareja.

Jazmín lloraba porque Gino se tome fotos con ella

En una de sus conversaciones con Yaco y Natalie, la modelo reveló que cuando estuvo en una relación con Gino, él no quería tomarse fotos ni grabar videos con ella: “Cuando yo estaba con Gino yo lloraba por eso (...) yo tenía que grabarlo sin que se dé cuenta y luego tenía que pedirle permiso”, además Jazmín reveló que cuando terminaron, Gino recién quiso videos y fotos.

Gino Aseretto Abandonó en Año Nuevo a Jazmín Pinedo

La ‘chinita’ reveló que pasó el año nuevo durmiendo y culpó a Gino Aseretto por ello: “Me levanté a las tres de la mañana, estaba sola, mi hija durmiendo y Gino se había largado”, antes de ello contó que ella tenía una reunión con sus amigos y que no fue porque quería pasar el año con su “gordita” por lo que le pidió a Gino que la despertara, pero él no lo hizo.

