Durante el programa América Espectáculos, Jazmín Pinedo y Brunella Horna recordaron su paso por “Esto es guerra” como competidoras. “Brunella y yo, en el tema de la competencia, no es que seamos la mejor referencia, tampoco”, comentó la ‘chinita’ entre risas. Sin embargo, la empresaria fue más lejos y aseguró que es la peor competidora en la historia de EEG: “No, yo creo que he sido la peor competidora del mundo, la peor, la peor. ¿Es que sabes cuál es mi tema? No es que sea mala deportista, yo soy miedosa”, explicó Brunella. “¿Te acuerdas cuando Nicola y yo te quisimos hacer saltar a la fuerza?”, preguntó Jazmín. “No podía, no podía, la verdad, no estaba mintiendo, tenía pánico a las alturas”, contó Brunella Horna. Por su parte, Jazmín Pinedo admitió que no es deportista: “yo no soy miedosa, pero sí soy vagaza (...) yo quería hacer todo, pero yo mejoré”. Fuente: América Televisión