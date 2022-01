La periodista que hoy es una fan más del cantante, resaltó que Bryan haya hablado maravillas de ella en una entrevista para un conocido medio y no dudó en devolver las flores.

La expareja de Andy V reveló el por qué defendió a Bryan Arámbulo cada vez que fue atacado: “A mí no me gusta cuando siento que la gente ataca a alguien por las puras, porque yo lo he vivido, yo sé qué es lo que te hagan leña de la nada”.

Además, se confesó como una fan más del popular cantante de cumbia que fue acusado de haber manejado en esta de ebriedad el primer día del 2022: “Cuando yo he posteado sobre tí, es porque realmente me gusta tu música, me encanta tu voz, es especial, particular, dónde puedes cantar cualquier tipo de música y de género. A mí me encanta”.

