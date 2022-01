El cantante de cumbia Bryan Arámbulo empezó el año siendo el protagonista de un escándalo por agresión. Como se sabe, el cumbiambero fue acusado de manejar en estado de ebriedad e intentar atropellar a dos niños en Huacho.

Ahora el joven artista anunció que tomará medidas legales contra todas las personas que lo difamaron pues según alegó todo se trataría de un ataque homofóbico.

“Me siento incómodo. Da cólera, en verdad, porque no me parece justo todo lo que está pasando. Pero ahorita, con mente positiva y sobre todo actuando por la vía legal... de mi parte no tengo nada que esconder. Al contrario, hay cámaras de seguridad, (y también) muchos que fueron testigos del verdaderamente vergonzoso escándalo que trataron de hacerme”, declaro para El Popular.

“Ya he puesto todas las denuncias por reparación civil, por lo que sucedió con mi carro y todas las agresiones que le hicieron a mi familia. He actuado contra todas las acusaciones y las denuncias”, añadió Bryan.

El artista huachano negó haber estado al volante bajo los efectos del alcohol y aseguró que se pondrá a disposición de las autoridades para las investigaciones pertinentes del caso.

