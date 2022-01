El cantante Bryan Arámbulo fue víctima de una fuerte agresión el pasado 1 de enero de 2022 por un grupo de vecinos tras ser acusado de manejar en estado de ebriedad. Asimismo, el cantante fue acusado de presuntamente casi atropellar a dos niños en el distrito de Carquín, provincia de Huaura.

Tras este altercado que explotó en redes sociales, el artista - considerado la revelación de la cumbia durante la pandemia por el Covid-19 - se pronunció en entrevista con radio Exitosa.

Bryan Arambulo denunció que su madre viene sufriendo acoso y está afectada emocionalmente.

“Han seguido molestando la misma familia, se acercaban a mi casa a molestar a mi mamá. ‘Eso no se va a quedar así. Ahorita le vamos a llenar su casa de piedras’ (decían ellos). Me he tenido que quedar con mi madre porque no le iba a dejar sola. Ella estaba llorando, estaba demasiado destrozada. No sé cuáles fueron las intenciones de las personas”, contó.

Ataque a Bryan Arambulo

En las imágenes difundidas por el canal “Jaque Mate” se ve como un grupo de vecinos rodean el vehículo del cumbiambero, el cual había quedado mal estacionado, y lo agreden verbalmente.

La gresca se hace más intensa cuando algunas personas intentan defender al artista. Todo ocurre mientras Bryan Arámbulo observa la escena evidentemente desorientado.

