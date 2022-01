¡Fuerte y claro! Melissa Paredes decidió romper su silencio y dio una entrevista en exclusiva para “Mujeres al mando”, donde se refirió a la actual relación que lleva con el bailarín Anthony Aranda, su reciente separación del ‘Gato’ Cuba y su salida de “América Hoy”.

“Sinceramente no he pensando, quiero trabajar y lo necesito. Tengo una tenencia compartida, a diferencia de mujeres que se quedan como madres solteras, el hombre les pasa una pensión y tal, tal, tal… no es mi caso”, comenzó diciendo.

Durante dicha entrevista, la modelo se refirió al el tema laboral, específicamente a su rol como conductora de ‘América Hoy’; programa del que fue separada tras exponerse el ampay con su bailarín. “Me encantaría volver a trabajar, definitivamente, el trabajo es una bendición”, dijo con bastante nostalgia.

En ese sentido, Melissa aseguró que ella no fue quien dejó América TV, sino que fue despedida por GV Producciones, la cual encabeza Gisela Valcárcel.

“No es que yo lo dejé, si yo lo hubiera dejado sería diferente. Algo que te quitan de la noche a la mañana, siento yo, simplemente por cometer un -supuesto- error que todo el mundo puede cometer, que los hombres los cometen y a ellos no les quitan nada, pero a las mujeres sí. Eso me dolió”, finalizó diciendo.

