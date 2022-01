En entrevista con Latina, Melissa Paredes aseguró que desea volver a “vivir a plenitud”: “(quiero) dejar de estar en modo avión, en piloto automático, a veces nos olvidamos de vivir, de ser nosotros mismos”. Asimismo, la actriz aseguró que debe trabajar porque, a diferencia de otras “madres solteras”, ella no recibe una pensión de alimentos del padre de su hija, Rodrigo ‘Gato’ Cuba: “Necesito trabajar porque más allá de que uno quiera, yo necesito, tengo una tenencia compartida, a mí, a diferencia de muchas mujeres que se quedan como madres solteras, el hombre les pasa una pensión, a mí no me pasan absolutamente nada”. Fuente: Latina Televisión