Una vez más el productor es noticia, pero esta vez no por ser relacionado con sus ‘guerreros’ o a Rosángela Espinoza. El productor de ‘Esto es Guerra’ conmovió a sus seguidores al publicar un emotivo mensaje de apoyo a su madre, quien se encuentra luchando contra el cáncer.

“Las amo con todo mi corazón, ustedes son mis guerreras más fuertes. Juntos pasaremos este reto”, fue así como acompañada de una foto, el productor del reality ‘Esto es Guerra’, dedicó un mensaje de fuerzas para su mamá, quien estaría enfrentando su primera quimioterapia, según ‘El Popular’.

Peter Fajardo intenta siempre dejar de lado su vida privada en redes sociales, pero esta vez lo omitió por apoyar a su madre y darle fuerzas.

Rosángela Espinoza

La polémica llegada de la ‘chica selfie’ a ‘Amor y Fuego’ prometía tener revelaciones de Peter Fajardo y Elías Montalvo, sin embargo, no hubo mucho de ellos en sus declaraciones.

La modelo recordó el día que Elías Montalvo se cayó y la producción la llamó: “Yo recibo una llamada de la producción diciéndome que no vaya a visitarlo. Yo dije ‘no me importa, yo voy a ir, yo puedo hacer de mi vida lo que quiera’. Me dijeron ‘si vas, quedas fuera del programa’”.

