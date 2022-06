El martes 15 de junio de 2022, el conductor Rodrigo González intentó explicar qué ocurrió con Alessia Rovegno al momento de responder sobre el cyberbullying en la final del Miss Perú. Asimismo, aseguró que la respuesta de Valeria Flórez tampoco fue perfecta.

“Yo creo que a la Alessia, creo porque soy muy malpensado, siento que le dijeron ‘mira, mi amor, tú no puedes hacer roche, ya tus respuestas están dejándote mal hace rato, entonces yo no te puedo decir, no te puedo garantizar qué pregunta te va a tocar porque no podemos hacer tanto roche, van a estar colgadas en el árbol (...) te voy a dar las tres preguntas, prepárate bien, ensaya y tal’, y creo que se le confundió la del cambio climático con la de la violencia y por eso dijo las tres (...) la traicionaron los nervios”, señaló ‘Peluchín’ en el programa Amor y fuego.

Por su parte, Gigi Mitre afirmó que las tres finalistas respondieron con nerviosismo: “Me pareció que las tres estaban nerviosas al momento de responder, la mejor fue Valeria, pero las tres estaban nerviosas”.

“Valeria fue la mejor, pero también se metió una medio enredada, o sea, tampoco porque estemos en casa vamos a decir, o sea, fue la mejor respondiendo, sí, pero también como que en un momento (se confundió) y ya, salió airosa”, aseguró Rodrigo González.

Y es que, según el conductor, Alessia Rovegno mezcló los tres temas al responder: “Lo del aislamiento globar, para mí se confundió porque se aprendió de paporreta las tres respuestas y una de ellas del cambio climático venía con el calentamiento global, por eso dijo, como estaba tan concentrada en lo que tenía que decir, seguro se le salió lo del aislamiento global y era aislamiento social”.

