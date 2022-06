El martes 15 de junio de 2022, el conductor Rodrigo González afirmó que, pese a la polémica, está de acuerdo con el triunfo de Alessia Rovegno como Miss Perú, ya que -según él- es la única que tenía las cualidades físicas para competir en Miss Universo.

Durante el programa “Amor y fuego”, Gigi Mitre aseguró que hubo favoritismo por Alessia Rovegno y se notó cuando eliminaron a Flavia Montes: “Yo creo que hubo favoritismo de arranque, es un concurso de belleza, nos guste o no, aunque ahora pareciera que ‘no nos podemos fijar solo en la belleza’, sí, es un concurso frívolo”.

Sin embargo, ‘Peluchín’ no estuvo de acuerdo: “¿Flavia tú crees que merecía estar en el top 3? ¿En vez de quién? No, para mí las tres que quedaron eran las tres mejores (...) sinceramente no creo que Flavia hubiera hecho un papel sobresaliente en el Miss Universo, yo creo que aquí sí, pero en el Miss Universo no”.

“A mí sí me pareció, cuando la vi en vivo me pareció altísima, guapa, imponente”, afirmó Gigi Mitre. “Para mí Flavia no le hacía sombra ni a la primera ni a la segunda ni a la tercera, no solo no le hacía sombra a Alessia”, dijo Rodrigo González.

En ese sentido, Gigi Mitre señaló que Alessia Rovegno es una mujer bella: “Esta chica es guapísima y les digo la verdad, en la tele me parece guapa, pero cuando la vi en vivo es más guapa todavía”.

“Yo considero, como lo dije ayer y lo vuelvo a decir, ella me sigue pareciendo -y esta es una opinión personal, totalmente subjetiva que no tienen por qué estar de acuerdo conmigo-, pero lo dije el día uno y lo mantengo hasta hoy: para mí Alessia Rovegno es, era y sigue siendo la más guapa de todas las que se presentaron y yo creo que la que más posibilidades internacionalmente va a tener. Ahora, tenemos que esperar al Miss Universo y ver a dónde va a llegar, qué tal queda, de repente no queda ni entre las 12″, manifestó Rodrigo González.

“La que mejor habla es Valeria y el vestido de Valeria para mí fue el más lindo”, acotó Gigi Mitre.

Fuente: Willax Televisión

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Marina Mora aconseja a Alessia Rovegno

Marina Mora analiza a Alessia Rovegno