El 15 de junio de 2022, durante el programa Magaly TV La firme, Magaly Medina afirmó que Alessia Rovegno necesita algunos retoques estéticos y que, a estas alturas, la organización Miss Perú ya debe estar evaluando operarle la nariz para su participación en Miss Universo 2022.

“Acá no hemos dicho que es fea, es una chica guapa, pero le falta muchísimo, no solo en desempeño. Si bien es cierto que se califica en estos concursos la postura, se califica cómo te manejas en una pasarela y la belleza física, indudablemente, pero lo que no tiene esta chica -y esta es mi opinión- no tiene ángel, no tiene carisma, no transmite absolutamente nada”, dijo la ‘urraca’.

Según Magaly Medina, Alessia Rovegno tendría que hacerse una rinoplastia: “Ahora, le recomendaría antes de que la lleven, ya que dicen que la van a preparar con 50 mil coaches en oratoria (...) hay varios especialistas que trabajan con las candidatas y les hacen cirugías previas a los concursos, yo creo que Alessia Rovegno (...) tendrían que sugerirle y creo que ya deben haberse dado cuenta los cirujanos que trabajan en esta organización, que a ella tienen que arreglarle la nariz”.

Además, Magaly Medina señaló que la nueva Miss Perú debería realizarse la blefaroplastia, una cirugía en los párpados que abre la mirada: “A ella se le nota que de verdad su nariz no va con ella (...) Ella tiene la mirada bastante caída, necesita una blefaroplastia para levantar su mirada y por lo menos que su mirada tenga cierta profundidad, es lo que necesita, y de hecho arreglarle la nariz. Definitivamente son dos cosas que ya todos en ese certamen se deben haber dado cuenta, no la van a mandar así como está al carbón, tienen que mandarla con sus arreglos respectivos”.

“Ella tiene una nariz demasiado grande para su cara. Ni con el maquillaje sus ojos caídos, sus ojos encapotados, existe una cirugía llamada la blefaroplastia que les hacen a casi todas las candidatas que tienen este tipo de problemas”, añadió la periodista.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Marina Mora aconseja a Alessia Rovegno

Marina Mora analiza a Alessia Rovegno