Alessia Rovegno se coronó como la ganadora del ‘Miss Perú Universo 2022′ este martes 14 de julio. La hija de Bárbara Cayo sigue en boca de todos tras su triunfo en el certamen de belleza que se realizó en el set de ‘Esto es Guerra’.

La novia de Hugo García ha recibido distintos comentarios en redes sociales. Ahora, la influencer Aleska Zambrano también opinó sobre el tema del momento y arremetió contra la joven modelo.

La expareja de Said Palao se mostró indignadísima tras la coronación de Alessia Rovegno. Según Aleska, la rubia no está preparada para representar al país en un certamen internacional.

“Ala, qué tal porquería de Miss Perú. No es miss por ningún lado Alessia, es hermosa sí, pero habla hasta las patas, literalmente Caetana (su hija) se expresa mejor que ella, no tiene porte de miss, no camina como una miss”, dijo inicialmente.

“Qué locura, todo estaba arreglado desde hace mucho, y para que se haga en un programa como EEG encima… qué terrible y qué decepción. Hablando como habla nos va a representar en el Miss Universo, en que se basan”, agregó muy molesta.

Foto: (Instagram/@alezambranoldm)

