La influencer Alezka Zambrano se pronunció en sus redes sociales sobre el ampay protagonizado por Aldo Miyashiro y Óscar del Portal con las reporteras Fiorella Retiz y Fiorella Méndez, a pesar de ser hombres casados y con hijos.

En su cuenta de Instagram, la ex de Said Palao no tuvo piedad de las ‘Fiorellas’ y arremetió fuertemente contra ellas.

“Hago una pausa para decir que está clarísimo que Aldo Miyashiro y Óscar del Portal son unos reverendos perros, pero las malditas hijas de sus madres son ellas dos”, comentó en un inicio.

“Ellas tienen clarísimo que son casados, tienen hijos y viven con sus familias y aún así decidieron meterse ahí. El hombre te puede proponer mil y un cosas, pero quien decide es una”, agregó.

Aldo Miyashiro reconoce su infidelidad

El conductor de ‘La banda del chino’ se presentó en el programa, para brindar su descargo luego de las imágenes difundidas por Magaly Medina donde se le ve besándose apasionadamente con Fiorella Retiz, su exreportera.

“Yo me equivoqué, cometí un error que me va a acompañar toda mi vida. He decidido asumir como hombre que soy este momento tan duro (...) Quiero comenzar pidiendo perdón públicamente a Érika, porque traicioné su confianza, no estuve a la altura, no merezco todo lo que ella ha hecho por mí”, dijo el actor.

