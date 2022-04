Fiorella Retiz emitió un comunicado en redes sociales luego que la reportera protagonizó un polémico ‘ampay’ con Aldo Miyashiro, conductor del programa “La banda del Chino” y el aún esposo de la actriz Érika Villalobos.

A través de Instagram, la reportera indicó que se siente “apenada” por las imágenes que se difundieron en el programa “Magaly TV: La Firme”, donde se logró observar que besó apasionadamente al presentador de América TV.

“Lamento mucho lo que ha sucedido. Pido perdón a todas las personas involucradas. No hay palabras para expresar mi dolor y pena. Nunca pensé vivir algo así. Ahora, en soledad y vergüenza, enfrentaré las consecuencias. A todos los que me conocen y me han apoyado les doy gracias de corazón”, dijo Retiz.

Fiorella Retiz y su comunicado tras 'ampay' con Aldo Miyashiro. (Foto: Instagram oficial).

Aldo Miyashiro aceptó que le fue infiel a Érika Villalobos

Miyashiro se presentó en la reciente edición de “La banda del Chino” para referirse a su ‘ampay’ con la reportera Fiorella Retiz.

Con una camisa negra y claramente avergonzado, el presentador pidió perdón a su esposa y madre de sus hijos, la actriz Érika Villalobos.

“Quiero comenzar pidiendo perdón a Érika porque traicioné su confianza y porque no estuve a la altura, y porque no merezco todo lo que ella ha hecho por mí”, comenzó diciendo.

“Quiero decirle que seguramente no vamos a poder volver, pero que estoy dispuesto a hacer todo lo posible para sanar esa herida y para poder llevar una relación de dos personas que alguna vez se quisieron mucho”, añadió.

Aldo Miyashiro también tuvo palabras para su familia y espera poder conseguir su perdón por fallar a su matrimonio.

“Quiero pedirle perdón a mi familia por hacerles pasar esta humillación y porque no se lo merecen. Quiero trabajar para reparar ese dolor que he hecho”, concluyó.

Aldo Miyashiro se va del programa

VIDEO RECOMENDADO

Aldo Miyashiro: Recuerda los últimos ‘ampays’ en la farándula peruana

El programa “Magaly TV: La Firme” difundió un video del conductor de América TV junto a una reportera en una situación comprometedora. Mira que otros casos similares sucedieron en la televisión peruana.