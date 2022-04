Aldo Miyashiro dio la cara en su programa ‘La Banda del Chino’ y aceptó la infidelidad contra su esposa Erika Villalobos, tras 17 años de matrimonio. Como se sabe, el conductor de televisión admitió que tuvo un ‘affaire’ con la periodista Fiorella Retiz.

“Quiero pedirle perdón a Erika porque traicioné su confianza (...) a mi familia por hacerles pasar esta humillación y porque no se lo merecen. Quiero trabajar para reparar ese dolor que he hecho”, comentó.

También se refirió a las escandalosas imágenes de su amigo Óscar del Portal con la asistente de producción Fiorella Méndez, expareja de Pedro Loli. Según ‘Magaly TV La Firme’, Fiorella Méndez nunca abandonó el departamento del periodista deportivo y habría pasado la noche allí.

Óscar del Portal salió de su casa a las 8 de la mañana para ir a conducir su bloque deportivo y regresó a las 9:30 am; recién allí la ex de Pedro Loli abandonó el departamento en un taxi.

¿Aldo Miyashiro ‘limpia’ a Óscar del Portal?

Aldo Miyashiro intentó limpiar la imagen del periodista deportivo de América TV, Óscar del Portal.

“Yo puedo asumir las imágenes, pero no lo que ya se puede especular, lo que se especula era que salíamos los 4 juntos a todos lados y había una especie de complicidad y eso no es cierto. Lo cierto es que tanto Fiorella Retiz como Fiorella Méndez trabajaban en las redes de los equipos y con Óscar, que no somos tan amigos, estábamos intentando unirnos para hacer unos partidos en el interior (del país) y eso fue el origen de las reuniones”, comentó.

“En esa vorágine de imágenes se ha especulado muchísimo sobre Fiorella y Óscar”, indicó Miyashiro en su comunicado.

“En un momento en que Fiorella estaba dormida y Óscar había ido a su cuarto... yo no respeté la casa de Oscar del Portal”, aseguró, indicando que no habría pasado nada entre ellos.

