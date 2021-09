Francisca Aronsson, la actriz de 15 años de edad, luce una nueva imagen que ha dejado en shock a sus fans. Según el programa “En Boca de Todos’, la adolescente aparece “visiblemente más curvilínea” en sus fotos de redes sociales, por lo que podría haberse sometido una serie de cirugías estéticas.

“Parece que no pudo resistirse a los retoques, porque si se fijan bien, podría haberse sometido a un afinamiento de rostro, una rinoplastia e, incluso, una liporemodelación (...) se le ve más sensual y con un sutil aumento de labios”, se escucha en el reportaje de América TV.

Sin embargo, a las pocas horas, Francisca se pronunció en sus redes sociales y aclaró que no se ha realizado ninguna operación estética.

“Recién yo me enteró que tengo una operación (...) Ha sido muy gracioso ver lo que han dicho”, dijo en su cuenta de Instagram.

Finalmente, agregó: “Wow, tengo 15 años y ya me operé. No, no necesito. Recuerden que debemos aceptarnos y querernos tal y como somos”.

