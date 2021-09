Pamela Franco, actual pareja de Christian Domínguez, le mandó tremenda indirecta a Isabel Acevedo ‘Chabelita’. En el programa ‘En Boca de Todos’, la cantante comentó que el padre de su bebé le reveló que hace 8 años le ‘echó el ojo’. “Christian me dijo que me había visto hace años, hace 8 o 9. Yo no me había dado cuenta de él, nos hemos cruzado, pero por cosas del destino, hasta que se le dio”, comentó. Como se sabe, el cumbiambero tuvo una relación de 3 años con Acevedo, del 2016 al 2019. | VIDEO: América TV