Hoy lunes, 20 de enero, continuará el enfrentamiento entre Jazmín Pinedo y Magaly Medina, quienes se dijeron de todo el último fin de semana. La ‘Urraca’ siguió burlándose de la ’Chinita’ y le recordó todo el historial de escándalos que tiene la flamante conductora de América TV.

Pero como todos conocemos el pasado de Magaly Medina, es probable que en la edición de hoy, la expareja de Gino Assereto vuelva a referirse a los puntos débiles de la periodista: su hijo Gianmarco Mendoza y su esposo Alfredo Zambrano.

Y es que Jazmín Pinedo no tuvo mayor argumento, el viernes pasado, en dejar entrever que el hijo de Magaly Medina no la quiere.

“Lo único que yo busco como mujer es que mi familia se sienta orgullosa (...) para mi, lo más importante es que mi hija se sienta orgullosa de mi más adelante, que me lleve de la mano, que me muestre en una foto, que me presente como su mamá, y que se golpee el pecho diciendo ‘esta es mi mamá’”, dijo Jazmín, haciendo una comparación entre lo que quiere para su hija y lo que demuestra el hijo de Magaly.

¿De dónde viene el mito de la ‘mala relación’ de Magaly con su hijo?

Jazmín Pinedo repitió un discurso similar a que sostuvo Melissa Paredes, quien hace unos días dijo que Magaly “no tenía autoridad moral para hablar de hijos”.

En el 2018, Magaly Medina fue invitada al programa de Beto Ortiz donde reveló que su hijo Gianmarco hace una vida alejada de la suya.

Gianmarco Mendoza llevó una vida alejada de Magaly

“Lo que pasa es que él hace una vida muy alejada de la mía porque para él ha sido muy difícil ser el hijo de Magaly Medina, es un nombre demasiado pesado, pesa mucho. Él ha tenido que estudiar en la universidad con los profesores que despotricaban del programa todos los días, eso lo hace más difícil”, contó aquella vez.

“Que tus profesores que eran profesores de la Universidad de Lima, donde estudió, y luego de la UPC, toda la hora se la pasen despotricando de tu madre”, añadió Magaly Medina.

“Mi hijo está tratando de encontrar su lugar en el mundo, estuvo escribiendo un libro que no ha terminado aún, que solo le falta el epílogo. Un libro de investigación sobre Fujimori, los Crousillat, todo lo que significó la televisión en la época de Montesinos”, agregó sobre Gianmarco Mendoza.

Gianmarco Mendoza no se toma fotos con su madre

A esta declaraciones de Magaly, se suma el hecho de que el hijo de Magaly Medina no tiene redes sociales y no aparece en fotografías con la ‘Urraca’, como lo hacen todos los artistas y figuras de la televisión.

“Mi hijo durante toda su vida porque él ha vivido toda mi época desde que yo era una mujer polémica. Toda la vida se ha sentido orgulloso de mí. Que no le guste salir en fotos es otra cosa, pero él toda la vida ha sido un hombre orgulloso, cuando escucha hablar de mí, ve los periódicos o televisión, él dice ‘esa bitch es mi madre toda la vida con mucho orgullo’, y esta bitch es una madre orgullosa de su hijo”, se defendió Magaly el pasado viernes 17 de junio.

“Para aquellos que siempre reclaman la presencia de mi hijo, allí está con mi caja china y o no me da la gana de incluirlo porque a él no le da la gana de salir, no quiere, él es anónimo, así que no fastidien”, señaló ayer, 19 de junio.

