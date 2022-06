El conductor Kurt Villavicencio, mejor conocido como ‘Metiche’, sorprendió al opinar sobre el enfrentamiento entre Magaly Medina y Jazmín Pinedo, que se viene dando desde hace varios días y ninguna parece tener intenciones de rendirse.

A través de TikTok, se difundió una entrevista con ‘Metiche’ donde señala que Jazmín Pinedo exageró, pues debió reconocer que no es una periodista ni tiene experiencia entrevistando: “Yo no es que la defienda a Magaly, pero cazadora o no cazadora, debió tomarlo light Jazmín. Yo hubiera salido a decir lo siguiente: a mí me han dado la conducción de este programa de espectáculos, es un programa light, yo no estudié periodismo -sé que Jazmín está por terminar su carrera de publicidad así que lo está haciendo- yo tengo un estilo de hacer una entrevista, no todos los días yo salgo a grabar y esto es lo que yo le puedo ofrecer al público”.

Asimismo, Kurt Villavicencio restó importancia a la actitud de Jazmín Pinedo con la ‘foquita’, pues asegura que la ‘chinita’ es tan desabrida que no le sale el papel de coqueta: “Y otra cosa, también Magaly se excedió al decir cazadora ¡tan desabrida es la china que yo no la vi nada sexy ni coqueta con el Jefferson Farfán!”.

“Parecía que Jazmín era la reportera, que Magaly la había mandado a hacer la entrevista y Magaly la estaba evaluando, Jazmín no trabaja para Magaly, trabaja para el otro canal, pero son las opiniones. Ahora, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Jazmín Pinedo que los periodistas no deben ser incisivos ni hacer molestar al entrevistado, por eso le dije en el programa que vea los domingos Panorama, que observe el trabajo de Rosana Cueva, ahí sí Jazmín, yo no sé quién te chuleteó, quién te dijo lo que tenías que decir, pero pésimo porque el periodista tiene que llegar a la verdad, tú fuiste simplemente a entrevistar a Jefferson y que te muestre la residencia, que bueno, que cada uno tiene sus formas, yo me hubiese aventado a las zapatillas”, manifestó.

‘Metiche’ también cuestionó que se use el recurso del hijo de Magaly Medina: “Otro detalle ¿por qué tienen la mala costumbre Melissa Paredes, Jazmín Pinedo y quien se pelee con Magaly, meter la historia del hijo y del esposo? La pelea es con Magaly, no con el hijo de Magaly que no tiene nada que ver en la historia, y no es por defenderla a Magaly porque Magaly también hace sus cosas que se excede”.

“Todo lo que te sacaron, Jazmín, yo creo que ya mejor quédate callada y sigue haciendo tus notas, anda a la casa de repente de Alejandra Baigorria, rebusca los cajones”, le aconsejó.

Finalmente, ‘Metiche’ bromeó con las constantes muestras de afecto que Magaly Medina muestra con su esposo: “Lo único que le digo a Magaly es que habla tanto de su esposo, admira a su esposo, que es brillante su esposo, te lo voy a quitar, Magaly, a tu esposo, ya que tan brillante es (...) como yo estoy solo y lo ha promocionado tanto a su esposo, tan brillante es, tan profesional y que lo admira, préstamelo un ratito”.

Jefferson Farfán celebró el Día del padre junto a sus hijos

