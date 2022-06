Durante el programa transmitido el 21 de junio de 2022, Magaly Medina arremetió contra Tula Rodríguez por hablar de “moral” pese a que fue acusada de tener un romance con Javier Carmona, quien era el esposo de Gisela Valcárcel.

“Nuestra televisión no es muy respetable que digamos, así que acá no se me vengan a hacer los muy moralistas porque aquellos que hablan de moral no son precisamente los que tienen algo que puedan sentirse orgullosos. No, no, imagínense, Tula Rodríguez hablándome de moral a mí, Tula Rodríguez hablándome de moral”, dijo la ‘urraca’.

“¡No me hagas reír, Tula! Por favor, Gisela Valcárcel te ha recordado en 50 oportunidades que te metiste con su marido cuando ella aún era la señora de Carmona, no lo digo yo, te lo dijo ella. ¿Te acuerdas del famoso ‘click’, ‘hicimos click’? Por favor, ahora me viene a hablar a mí de moral. ¿Por qué, porque se casó y tuvo un hijo y la llamaron señora? Hay muchas mujeres que cuando un hombre se casa con ellas, sienten que ya, las bendijeron, las hicieron monjas, las elevaron a los altares y se sienten señoras, y se olvidaron del calateo barato, se olvidaron de los bailongos, se olvidaron de los escándalos con futbolistas y todo lo demás, pero eso no la hace a ella una persona que venga a hablar de doble moral”, expresó.

“¿De dónde sacan esa estupidez? ¿Por qué no me ponen gente realmente valiosa a decirme cosas con sustento? Pero no a gente a la que yo le puedo sacar todas sus cochinadas durante tantos años que acá hemos almacenado y coleccionado”, acotó la periodista.

Magaly Medina también recordó que Tula Rodríguez se enfrentó legalmente a los hijos de Javier Carmona: “Escuchemos a la viuda de Carmona, que hasta hace poco se peleaba con los hijastros porque no le da la gana de repartir lo que a ellos les corresponde”.

“Quién hablándome de moral, no me hagas reír, por qué me haces reír, ¿por qué ponen a esta gente a quererme dar lecciones? Sigan con lo suyo, sigan con lo suyo porque hoy día fueron realmente vergonzosamente machistas y ella, tanto ella como su compañera Maju Mantilla, no pudieron ni siquiera poner paños fríos a lo que luego les voy a contar, terrible y vergonzoso. Ellas que sacan cara por no sé qué, ellas que se creen cuidadoras de la moral ajena, resulta que no pueden solventar frente a cámaras una propuestas que uno de sus invitados, uno de sus panelistas con un comentario absurdamente machista en nuestros días y en el canal América, en el canal más blanco, en el que juran defender a la mujer”, sentenció.

