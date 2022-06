Gisela Valcárcel volvió a meter su cuchara en el enfrentamiento entre Jazmín Pinedo y Magaly Medina. A través de sus historias de Instagram, la popular ‘Señito’ confirmó que estuvo atenta a los descargos de la ‘Chinita’ en América TV.

Este martes 21 de junio, Jazmín Pinedo quiso poner punto final a sus dimes y diretes con la ‘Urraca’, asegurando que su canal no está detrás de este enfrentamiento . “Le respondí para defenderme, he pedido permiso a mi productor, a mi compañero, al canal para poder expresarme. No mienta, si usted siente que yo he movido su piso de esa manera, esa no es mi responsabilidad”, expresó la modelo.

Al respecto, Gisela compartió un extracto del pronunciamiento de la ‘Chinita’.

“Los perseguidores siempre tienen miedo de ser perseguidos. Y por eso no pueden dormir tranquilos. Es decir, el ladrón piensa que todos son de su misma condición”, comentó la mamá de Ethel Pozo.

Además, la rubia respaldó a América TV, indicado que no se trata de una postura del canal contra Magaly Medina.

“Queda claro (Jazmín) que esta es tu posición y no del canal, pero somos muchísimos los que pensamos como tú. Queda claro tu opinión, a la que nos sumamos muchísimas mujeres, hombres y familias”; sentenció Gisela.

Instagram Gisela Valcárcel

Instagram Gisela Valcárcel

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Magaly Medina vs. Jazmín Pinedo: ¿Cómo inició el enfrentamiento entre ambas conductoras?

El intercambio de palabras entre Magaly Medina y Jazmín Pinedo está dando mucho que hablar. ¿Qué fue lo que ocurrió entre ambas? Te lo contamos en este video.