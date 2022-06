Gisela Valcárcel reveló por primera vez por qué tiene una relación con Julián Alexander, novio de su hija Ethel Pozo. Resulta que el programa ‘América HOY’ trató el tema de cómo llevarse bien con los suegros o suegras.

Por ello, Ethel llamó a su mamá y sus compañeros de conducción aprovecharon para preguntarle si se lleva bien con su futuro yerno, el hermano de la reconocida productora Michelle Alexander.

“Les voy a decir por qué me llevo bien (con Julián) porque él habla poco”, dijo la ‘Señito’, provocando que Ethel Pozo se ponga nerviosa. La conductora de América HOY le pidió a su mamá que se explique bien.

“Le deja hablar a Ethel, me deja hablar a mi, somos felices.... Pero además porque yo veo feliz a mi hija (...) si yo veo feliz a mi hija, yo quiero a ese hombre, cuando no vea que mi hija no está tan bien, iré a peguntarle”, contestó Gisela.

Ethel, para salvar la situación, dijo que Julián Alexander es un “hombre de pocos palabras”.

