El 20 de junio de 2022, Gigi Mitre se pronunció sobre el fuerte enfrentamiento que Magaly Medina viene protagonizando con Jazmín Pinedo. Según la conductora de Amor y fuego, fue un “golpe bajo” que la ‘chinita’ mencione al hijo y al esposo de la ‘urraca’, mientras que también fue incorrecto que la ‘urraca’ enviara una indirecta a Gisela Valcárcel.

“Es un rumor y me parece un golpe recontra bajo que porque Gisela apoyó el comentario de Jazmín Pinedo -que yo no sé qué ha pasado con América Televisión, ahora han sacado la chaira- que Magaly diga, obviamente se está refiriendo a Gisela, no lo tiene ni que decir, pero que ella consiguió el programa del mediodía por meterse con el dueño del canal en ese momento, lo dijo muy claro”, comentó Gigi Mitre.

La conductora de Amor y fuego aseguró que fue la respuesta de Magaly Medina a Gisela Valcárcel por meterse en un tema que no le competía: “Eso para mí no es una indirecta, para mí es una directísima, pero eso le pasa a la Gisela por meter su cuchara. ¿No que televisión blanca, que cristianismo, que de esas cosas yo no hablo, yo no respondo?”.

En ese sentido, Gigi Mitre indicó que ese rumor corre por los pasillos de los canales de TV desde hace muchos años: “Creo que las cosas se salieron de las manos para las dos. Gisela, por meter la vela en el entierro que nadie te invitó, por hacerse la que ‘ay, ahora sí te apoyo’, o está calentando motores de repente para su programa, pero mira con lo que salió Magaly, que no lo dijo, no dijo el nombre y tampoco Jazmín, pero como si fuésemos el público tontos si ese rumor está no solamente en los pasillos de televisión, entre los productores, es un rumor que todo el Perú en algún momento lo ha dicho y lo ha comentado, pero sí es verdad también que es rumor, al menos para mí, a mí nunca me han dicho ‘yo vi, a mí me consta’, yo no tengo esa información, de repente Magaly sí la tiene, pero sí pues, si vas a decir, ya di con nombre y apellido y dejémonos de indirectas, pero que Gisela se venga a hacer la no sé qué, no estoy de acuerdo”.

Asimismo, Gigi Mitre destacó que Magaly Medina es la directora de su programa, mientras que Jazmín Pinedo simplemente presenta las noticias que otro equipo arma: “Al final Magaly es la que decide, en este programa Jazmín no es la que decide, en el programa de Magaly ella sí decide el contenido, ahí no, Jazmín está ahí al lado de Choca”.

Fuente: Willax Televisión

