La periodista Magaly Medina destruyó sin piedad a Jazmín Pinedo durante el programa Magaly TV La firme transmitido el 17 de junio de 2022. La ‘urraca’ también se refirió a la diva de la televisión nombrada por la ‘chinita’.

“Vaya, vaya, ahora resulta que me difama, quién le habrá contado, quién le sopla esas estupideces”, dijo Magaly Medina tras escuchar a Jazmín Pinedo vinculándola con un director de revista y recordando su relación con el productor Ney Guerrero.

“Como todos están acostumbrados a llegar a tener su programa propio con ayudita de alguien, no, a mí no me vas a encontrar eso, no, a mí nunca nadie me regaló un puesto en ningún diario, en ninguna revista (...) en la única revista que trabajé fue en la revista Oiga de Paco Igartua, un señor de señores y yo era una señora recién casada que llegaba recién a trabajar como practicante y me gané solita cada una de las cosas en esa revista sin pasar por la cama de nadie”, señaló la ‘urraca’.

En ese sentido, Magaly Medina afirma que esa historia sería de esa diva de televisión y no de ella: “Yo creo que se ha confundido, es la diva a la que admiras -porque ha dicho que admira a una diva de la televisión- bueno, la diva de la televisión a la que tú admiras, te has confundido, la historia es de ella, ella es la que le dieron un programa de televisión al mediodía porque se acostaba con el dueño del canal, hija, lee un poco más porque eso está, los rumores estaban, en mi programa lo dije, lo he dicho cuando escribía en la revista Oiga, era vox populi, aquella diva a la que tú dices admirar cómo consiguió hacerse de un programa al mediodía. Ay, por favor, que en paz descanse ese dueño de canal, no está vivo”.

“¿Y por qué menciona a Ney Guerrero? ¿Ney Guerrero qué pinta acá? Cree que como todo el mundo siempre consigue en televisión porque tienen ayudita, no yo no conseguí (...) cuando tengo la oportunidad de proponer un programa al entonces gerente de televisión Federico Anchorena, Ney Guerrero fue el primero que se opuso”, agregó.

Entre risas, Magaly Medina también se burló del ‘poder’ de Ney Guerrero: “Yo no necesité de Ney Guerrero. Ahora dice ‘se deslumbra con los hombres con poder, con esto’, Ney Guerrero hasta ahora sigue pidiendo 2 soles para comprar aquí en la máquina su galleta”.

