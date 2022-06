Este viernes 17 de junio de 2022, Magaly Medina inició su programa burlándose de Jazmín Pinedo luego de las fuertes palabras que la ‘chinita’ lanzó en su contra debido a las críticas por la entrevista que le hizo a Jefferson Farfán.

“Hola, buenas noches, quería saber qué se siente ir con el moño puesto. Me encanta, me ha gustado un poco aunque no luce mi vestido y mi cuerpo bien trabajado”, dijo Magaly Medina al inicio de su programa, en el que apareció con un moño de regalo pegado a su vestido.

“Ahorita sí me siento Jazmín Pinedo yendo a la entrevista con Jefferson Farfán, ahora sí, estoy tratando de ponerme en sus zapatos. ¿Así se sentirá una cuando va con el moño a una entrevista con un galán como Jefferson Farfán? Claro, es que Jefferson Farfán es un tipo que le gusta a muchísimas mujeres, es un tipo que ha hecho plata y déjense de parecer monjas, pero la mayoría de mujeres en este país y en todos, les encantan los hombres con dinerito ¿por qué creen que se ha hecho tan famosa la palabra ‘sugar daddy’”, manifestó la ‘urraca’.

“Además, déjenme decir, Jefferson Farfán es un influencer de moda, claro que sí lo es, ese hombre está de marcas de pies a cabeza y eso que no hablamos de sus relojes de alta gama ni hablamos de las pulseras y de todos los diamantes y brillantes auténticos que lleva como joyas. Le ha gustado a él durante toda su vida desde que él comenzó a ganar plata, como creo que a todas las personas que logramos algo con nuestro propio esfuerzo, lo gastamos como nos da la regalada gana porque no se lo debemos a nadie, se lo debemos al sudor de nuestra frente”, acotó.

Entre risas, Magaly Medina afirmó lo siguiente: “hoy estoy regalona, me puedes poner a un entrevistado, por favor. Patrick, a quién podría entrevistar así, con moño. Me siento estúpida... felizmente que nunca he necesitado ponerme el moño a la hora de hacer una entrevista”.

“Esto va para ti Jazmín y para todas personas, para las Melissas, para todas estas ordinarias que, cuando no tienen un argumento, lo único que hacen es insultar, difamar y vejar”, expresó.

Magaly Medina se burla de Jazmín Pinedo - diario OJO

Fuente: ATV

