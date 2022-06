No se calló nada. Magaly Medina no dudó en responderle fuerte y claro a Jazmín Pinedo, quien incluso la retó a mostrar pruebas que había estado con un hombre que tenía pareja, haciendo referencia a sus salidas con Joselito Carrera.

Frente a ello, la popular ‘Urraca’ defendió que su espacio de espectáculos ha sido líder en el horario desde hace muchos años atrás. “Soy el programa más visto de espectáculos de la televisión nacional y en mi horario, de 9:45 a 11 de la noche, soy una líder y eso no es una mentira, todos los saben”, comenzó diciendo.

Sin embargo, grande fue la sorpresa de los televidentes cuando la figura de ATV explicó que en su experiencia en la TV ha vivido diversos temas mediáticos y que la popular ‘Chinita’ no “le mueve ni un pelo”.

“De peores guerras me he librado (...) Este trabajo me ha costado muchísimo, hasta la cárcel, lo saben... Va a ser bien difícil que pongan a una títere para que se enfrente conmigo”, agregó tajante.

