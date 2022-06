La Miss Perú 2022, Alessia Rovegno, apareció en el programa El Reventonazo de la Chola este sábado 18 de junio de 2022. La modelo aprovechó para responder sobre las críticas que viene recibiendo en las redes sociales.

“Muy contenta, realmente, muy agradecida, con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de prepararme y muchas ganas de dar lo mejor de mí para llevar el nombre de Perú muy en alto”, dijo Alessia Rovegno inicialmente.

La Miss Perú aclaró que no solo se trata de un título, sino de un compromiso: “Es un trabajo, es un compromiso muy grande tanto conmigo como con todo el país”.

Asimismo, Alessia Rovegno descartó abandonar su grupo Alessia & Vambina: “No, la carrera de música sigue, por supuesto”.

Sin embargo, la ‘chola’ no pudo evitar preguntar sobre las críticas que está recibiendo: “Me imagino que a muchos los has hecho felices, pero otros ‘pucha, ella ganó’, ¿cómo lo tomas?”.

“Sí, totalmente, pero bueno, críticas siempre van a haber, creo que cada uno tiene su opinión y está bien, hay que respetarla. Yo, solo me toca enfocarme en lo que me tengo que enfocar y no dejar que nada me distraiga, tengo una meta y go for it, that’s it (voy por ella, eso es todo)”, manifestó.

Fuente: América Televisión

